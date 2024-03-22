Палата представників США ухвалила бюджетний пакет для уникнення шатдауну

Тепер бюджетний пакет на суму 1,2 трильйона доларів має схвалити Сенат.

У п’ятницю, 22 березня, Палата представників США схвалила пакет законопроектів про витрати державних відомств на суму 1,2 трильйона доларів всього за кілька годин до призупинення роботи уряду, пише AP.

За пакет віддали свої голоси 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроект на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

У виданні стверджують, що законодавці у Сенаті ще можуть не встигнути проголосувати за фінансування уряду до опівночі, оскільки процедура може зайняти певний час.

Нагадаємо, 8 березня Конгрес США схвалив перший пакет законопроектів для запобігання шатдауну. Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

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