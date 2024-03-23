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Таджикистан опроверг данные о причастности своих граждан к теракту в «Крокус Сити Холл»

10:54, 23 марта 2024
МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности своих граждан к теракту в Подмосковье.
Таджикистан опроверг данные о причастности своих граждан к теракту в «Крокус Сити Холл»
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МИД Таджикистана выступил с обращением по поводу распространения информации о якобы причастности граждан Таджикистана к теракту в «Крокус Сити Холл». Заявление появилось на Facebook-странице МИД.

«В связи с произошедшим в концертном комплексе «Крокус Сити» в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», - говорится в обращении.

Подчеркивается, что «таджикская сторона не получала от официальных властей россии подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана».

В ведомстве добавили, что распространение непроверенной и недостоверной информации может «нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны».

Напомним, ранее в рф назвали имена подозреваемых террористов в стрельбе в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Россияне заявляют, что все подозреваемые якобы являются гражданами Таджикистана.  

Ранее в США заявили о причастности ИГИЛ к стрельбе в «Крокус Сити Холл».

Также в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

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