Кабмин принял решение о возможности пролонгации кредитов для релокированных предприятий

Даниил Гетманцев сообщил, какие релокированные предприятия получили возможность пролонгировать кредиты.

Фото: prostir.ua

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Правительство приняло решение о возможности пролонгации кредитов для релокированных предприятий.

По его словам, речь идет о предприятиях:

(1) расположены по состоянию на дату начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) на:

- территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий);

- территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий);

- временно оккупированных территориях (для которых не определена дата завершения временной оккупации).

(2) воспользовавшихся государственной программой доступных кредитов 5-7-9%.

Даниил Гетманцев отметил, что всего тогда более 700 предприятий сменили прописку.

Также он подчеркнул, что часть предприятий со временем, после деоккупации, вернулась на места постоянной дислокации, кто-то остался работать в принимающих общинах, а некоторые работают на двух локациях.

Чиновник добавил, что государство тогда предложило различные варианты государственной поддержки, «но понятно, что для любого бизнеса непредсказуемый переезд при форс-мажорных обстоятельствах стал шоком, а налаживание и нормализация работы бизнеса требует больше времени, ресурсов и усилий, чем если бы они имели возможность оставаться на своих привычных местоположениях».

Ранее мы писали, что Правительство внесло изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства. Предоставлена возможность субъектам предпринимательства, производственные мощности которых по состоянию на 24.02.2022 были размещены на территориях активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий), территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определены боевых действий) и временно оккупированных рф территориях Украины (для которых не определена дата завершения временной оккупации), включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных рф, утвержденного приказом Минреинтеграции от 22.12.2020 №309, продлить действующие кредиты, предоставленные для финансирования оборотного капитала.

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