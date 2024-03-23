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  1. В Украине

Львовский областной ТЦК и СП получил нового руководителя

12:06, 23 марта 2024
Денис Сахацкий стал новым начальником Львовского областного ТЦК.
Львовский областной ТЦК и СП получил нового руководителя
Фото: t1news.tv
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Начальником Львовского областного ТЦК и СП был назначен Денис Сахацкий. О новом кадровом назначении в пятницу, 22 марта, сообщило издание Zaxid.net, ссылаясь на собственные источники. Также об этом назначении сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в соцсетях.

Пока в ТЦК не комментируют назначение нового руководителя.

Предшественник Дениса Сахацкого Артур Ниязов занимал должность руководителя Львовского ОТЦК и СП с октября прошлого года.

Что известно о Денисе Сахацком

Полковник Денис Сахацкий служил в 24-й Яворовской отдельной механизированной бригаде. В марте 2023 г. он был назначен на должность начальника Тернопольского ОТЦК и СП.

До этого работал заместителем львовского военного комиссара.

Также он является участником общественной организации «Ассоциация участников боевых действий и ветеранов 24-й отдельной механизированной бригады».

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