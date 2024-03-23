На автодорозі Київ-Одеса сталася автотроща: є загиблий та постраждалі

Автомобіль «Fiat» на великій швидкості врізався в «ВАЗ».

У суботу, 23 березня, на 34 км автодороги Київ-Одеса сталася аварія. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

За словами правоохоронців, водій автомобіля «Fiat», що рухався в правій крайній смузі, не встиг зреагувати на автомобіль «ВАЗ», який стояв у тій частині дороги під керуванням 73-річного чоловіка. Це призвело до зіткнення транспортних засобів.

В результаті події водій «ВАЗ» загинув на місці, а його 74-річну пасажирку доставили до лікарні з попереднім діагнозом травми голови. Водія «Fiat» госпіталізували з переломом ноги.

У поліції додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Працівники поліції продовжують працювати на місці події.

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