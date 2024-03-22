На границе со Словакией украинец пытался притвориться нигерийцем

На паспортный контроль мужчина предоставил копию информационной страницы заграничного паспорта гражданина Нигерии.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На границе мужчина на паспортный контроль предоставил копию информационной страницы заграничного паспорта гражданина Нигерии и рассказал, что проживает в Одессе, а паспорт потерял во время последних обстрелов в городе. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, мужчина следовал рейсовым автобусом на выезд из Украины через пункт пропуска «Ужгород».

Однако, отмечают в ГПСУ, когда инспектор сравнил фотографию с личностью предъявителя, он заметил, что на фото изображен другой человек. К тому же правоохранители установили, что владелец заграничного паспорта покинул территорию Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Во время беседы пассажир автобуса признался, что на самом деле гражданин Украины и проживает в Киеве. Учитывая сходство с иностранцем, он решил воспользоваться фото его паспорта и придумал легенду.

Украинцу отказали в пропуске через границу. В отношении него составили административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», пишут в ГПСУ.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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