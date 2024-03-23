Проехал на красный сигнал светофора на глазах у полиции: в Киеве наказали водителя Mercedes, видео

В Киеве привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева оштрафовали водителя автомобиля Mercedes, который, проехав на запрещающий сигнал светофора, повернул направо из полосы, разрешающей движение только прямо. Затем водитель развернулся на перекрестке и поехал в обратном направлении.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких нарушений в будущем и вынесли на него соответствующие админматериалы.

В полиции напомнили, что знак 4.1 разрешает движение транспортных средств только прямо. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

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