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У НАБУ поцікавилися, скільки робочих днів фактично працював суддя Верховного Суду Віктор Пророк та чи дійсно він є у складі ДФТГ

Національне антикорупційне бюро надіслало запит до Верховного Суду стосовно того, чи ходить суддя Верховного Суду Віктор Пророк на роботу, та чим підтверджується його перебування у складі ДФТГ.

Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади

Зокрема, пропонується встановити, що до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство іноземної держави.

Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

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На суддю знов склали заповіт, щоб створити конфлікт інтересів.

ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

  1. У світі

Україна не має жодного відношення до теракту в «Крокус Сіті Хол», – Подоляк

13:40, 23 березня 2024
В Офісі Президента заявили, що спроби підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.
Україна не має жодного відношення до теракту в «Крокус Сіті Хол», – Подоляк
Джерело фото: AFP
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Як раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол». Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про  абсолютну непричетність України  до теракту.

«Київ не причетний до теракту в «Крокус сіті холі». Будь-які спроби підключити Україну до теракту абсолютно неспроможні. Україна не має жодного відношення до цього інциденту», – написав Подоляк у соцмережі Х.

Крім того, представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ рф щодо причетності України до теракту – це «брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався».

Раніше в МЗС України та ГУР  прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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