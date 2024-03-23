Україна не має жодного відношення до теракту в «Крокус Сіті Хол», – Подоляк

В Офісі Президента заявили, що спроби підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

Джерело фото: AFP

Як раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол». Американська розвідка має підтвердження, що ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт, немає підстав сумніватися в цих твердженнях.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про абсолютну непричетність України до теракту.

«Київ не причетний до теракту в «Крокус сіті холі». Будь-які спроби підключити Україну до теракту абсолютно неспроможні. Україна не має жодного відношення до цього інциденту», – написав Подоляк у соцмережі Х.

Крім того, представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ рф щодо причетності України до теракту – це «брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався».

Раніше в МЗС України та ГУР прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

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