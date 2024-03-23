Украина не имеет никакого отношения к теракту в «Крокус Сити Холл», – Подоляк

В Офисе Президента заявили, что попытки подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

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Как ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холл". Американская разведка имеет подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил об абсолютной непричастности Украины к теракту.

"Киев не причастен к теракту в "Крокус сити холле". Любые попытки подключить Украину к теракту абсолютно несостоятельны. Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту", - написал Подоляк в соцсети Х.

Кроме того, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что обвинения ФСБ РФ о причастности Украины к теракту - это "ложь и попытки привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Ранее в МИД Украины и ГУР прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

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