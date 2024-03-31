В Канаде планируют сделать бесплатными контрацептивы для женщин

Правительство отмечает, что финансовые затраты на контрацептивы и лекарства для больных сахарным диабетом являются одним из самых больших препятствий для улучшения доступности медицины в стране.

В Канаде планируется обеспечить бесплатный доступ граждан к лекарствам от диабета, а также к контрацептивам для всех женщин репродуктивного возраста. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Правительство отмечает, что финансовые затраты на контрацептивы и лекарства для больных сахарным диабетом являются одним из самых больших препятствий для улучшения доступности медицины в стране. Однако эта инициатива, которая станет частью будущего бюджета на 2024 год, должна открыть доступ к большинству рецептурных контрацептивов и лекарств от диабета.

Это означает, что каждая из более 9 миллионов женщин, проживающих в Канаде, сможет выбрать противозачаточное средство, которое лучше всего ей подходит. - независимо от доходов. Кроме того, по этому закону более 3,7 миллионов канадцев получат право на бесплатный инсулин.

«Женщины должны иметь возможность свободно выбирать контрацептивы, которые им нужны, несмотря на их стоимость. Поэтому мы делаем контрацептивы бесплатными», — подчеркнул премьер-министр Джастин Трюдо.

Заместитель министра здравоохранения Яара Сакс подчеркнула, что страна заботится о том, чтобы женщины имели свободу планировать свое будущее и выбирать, когда они хотят создать семью». Она говорит, что канадцы «никогда не должны выбирать между своим здоровьем и оплатой счетов». Бюджет правительства Канады на 2024 год хотят представить на рассмотрение Нижней палаты парламента 16 апреля.

В правительстве также сочли стоимость контрацептивов на одну пациентку каждый год.

Так, на пероральные противозачаточные таблетки для одной пациентки нужно около $222, а на гормональные внутриматочные спирали - около $370. Одна таблетка экстренной контрацепции в Канаде стоит около $22.

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