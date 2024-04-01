Майк Джонсон шукає шляхи вирішення питання про надання допомоги Україні, — конгресмен-республіканець

Метт Гейтс вважає, що Майк Джонсон прокладає найкращий шлях у питанні допомоги Україні.

Конгресмен-республіканець Метт Гейтс заявив, що речник Палати представників США Майк Джонсон шукає оптимальні варіанти вирішення питання виділення фінансової допомоги Україні, передає CNN.

За словами Гейтса, він дав спікеру кілька порад і їм потрібно стати у «бойову позицію».

«І я був дуже задоволений тим, як речник сприйняв цю пораду. Спікер хоче збільшити перелік перемог республіканців у Палаті представників, і нам слід розпочати це робити. Я радий, що спікер не повернувся до додаткової допомоги Україні, і думаю, він прокладає найкращий шлях у цьому питанні, поки ми розмовляємо», - заявив Гейтс.

За даними CNN, люди, які спілкувалися зі спікером останніми днями, кажуть, що він, усвідомлюючи загрозу відставки через фінансування України, протягом двотижневих великодніх канікул працював із ключовими помічниками, щоб намітити курс своєї стратегії з цього питання.

У той же час демократи дали зрозуміти, що допоможуть Джонсону зберегти свою посаду, якщо він просуне законопроект щодо України, який вони обов'язково підтримають.

Раніше ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні.

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