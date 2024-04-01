Що таке протокол судового засідання: нагадування суду

20:57, 1 квітня 2024
У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення протоколу, де відображається перебіг судового розгляду справи у судовому засіданні.
Черкаський апеляційний суд нагадує, що таке протокол судового засідання.
Протокол судового засідання - письмова форма фіксації судового процесу та окремих процесуальних дій. У судовому засіданні секретар судового засідання забезпечує ведення протоколу, де відображається перебіг судового розгляду справи у судовому засіданні.
Його ведення є невід'ємною частиною судового процесу, адже він забезпечує:
- гласність: будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з тим, як проходило судове засідання.
- законність: протокол слугує джерелом інформації для перегляду справи апеляційним та касаційним судами.
- справедливість: протокол фіксує всі заяви, клопотання, дослідження доказів та виступи учасників процесу, що дає можливість оцінити неупередженість суду.
У протоколі судового засідання зазначаються такі відомості:
- рік, місяць, число і місце судового засідання;
- найменування суду, який розглядає справу, прізвища та ініціали судді, секретаря судового засідання;
- справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших учасників справи;
- порядковий номер вчинення процесуальної дії;
- назва процесуальної дії;
- час вчинення процесуальної дії;
- ухвали суду, постановлені в судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати;
- інші відомості.
Ведення протоколу:
- Секретар судового засідання: веде запис ходу судового засідання та після його закінчення оформлює протокол.
- Підпис: протокол підписується секретарем судового засідання та суддею, який головував у судовому засіданні.
- Строки: протокол ведеться невідкладно, але не пізніше наступного дня після судового засідання і приєднується до справи.
Технічні засоби:
- Фіксування: запис судового засідання може здійснюватися технічними засобами (аудіо- та відеозапис).
- Єдина судова інформаційно-комунікаційна система (ЄСІКС): у цьому випадку протокол створюється автоматично.
Важливість протоколу:
- Оскарження: учасники процесу мають право оскаржити протокол, якщо вважають, що він не відповідає дійсності.
- Доказове значення: протокол може використовуватися як доказ у суді.
Протокол судового засідання є важливим інструментом, який забезпечує законність, прозорість та справедливість судового процесу.
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