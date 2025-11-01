На Львівщині історичний костел повернуто громаді

Історичний костел на Золочівщині повернуто громаді

На Львівщині прокуратура колишній католицький костел в селі Скварява передали у власність територіальної громади. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Храм збудовано на початку ХХ століття в модерному стилі за проектом міського будівничого Золочева Якова Курася. Він має історичну та архітектурну цінність, адже вирізняється оригінальною формою баштоподібного купола.

Загальна площа споруди становить 250 м2, її оціночна вартість – 1,6 млн грн.

Після того, як міська рада взяла костел на облік як безхазяйне майно, минуло більше року.

«За вказаний період жодна особа не заявила на нього права. Тому прокурори звернулися до суду з позовом про його передачу у власність громади. На сьогодні рішення суду виконано – будівлю внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як об’єкт комунальної власності», - заявили у відомстві.

