В Львовской области исторический костел возвращен общине

07:36, 1 ноября 2025
В Львовской области исторический костел возвращен общине
Фото: lviv.gp.gov.ua
Во Львовской области прокуратура бывший католический костел в селе Скварява передали в собственность территориальной общины. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Храм был построен в начале ХХ века в модернистском стиле по проекту городского архитектора Золочева Якова Курася. Он имеет историческую и архитектурную ценность, ведь отличается оригинальной формой башнеобразного купола.

Общая площадь здания составляет 250 м², его оценочная стоимость — 1,6 млн грн.

После того как городской совет взял костел на учет как бесхозное имущество, прошло более года.

«За указанный период ни одно лицо не заявило на него права. Поэтому прокуроры обратились в суд с иском о его передаче в собственность общины. На сегодняшний день решение суда исполнено — здание внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество как объект коммунальной собственности», — сообщили в ведомстве.

прокуратура Львов

