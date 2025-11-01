Практика судів
На Вінниччині викрили ухилянта, який «придбав» дитину за криптовалюту

07:54, 1 листопада 2025
Чоловік зізнався, що придбав свідоцтво про народження третьої дитини за 4000 USDT.
В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили 35-річного жителя Харківщини, який намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Для підтвердження свого статусу на паспортному контролі чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей.

«Два з них - без зауважень, а от третє, видане нібито у Польщі, викликало сумніви. Під час перевірки з’ясувалося, що документ не відповідає встановленому зразку. У результаті «татусь» визнав: придбав свідоцтво за 4000 USDT (Tether – криптовалютний токен), переказавши кошти на криптогаманець невідомої особи», - заявили у ДПСУ.

Зазначається, що горе-батьку відмовлено у пропуску через державний кордон.

За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Вінниця Державна прикордонна служба

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

