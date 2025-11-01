Практика судов
В Винницкой области разоблачили уклониста, который «приобрел» ребенка за криптовалюту

07:54, 1 ноября 2025
Мужчина признался, что приобрел свидетельство о рождении третьего ребенка за 4000 USDT.
В автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники остановили 35-летнего жителя Харьковщины, пытавшегося выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Для подтверждения своего статуса на паспортном контроле мужчина предоставил свидетельства о рождении троих детей.

«Два из них – без замечаний, а вот третье, выданное якобы в Польше, вызывало сомнения. В ходе проверки выяснилось, что документ не соответствует установленному образцу. В результате «папа» признал: приобрел свидетельство за 4000 USDT (Tether – криптовалютный токен), перечислив средства на криптокошелек неизвестного лица», - заявили в ГНСУ.

Отмечается, что горе-отцу отказано в пропуске через государственную границу.

По данному факту направлено сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

