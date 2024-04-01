Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности в центральный аппарат

Документы БЭБ будет принимать всего 10 дней.

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Бюро экономической безопасности Украины объявило конкурс на занятие вакантных должностей гласных штатных работников, имеющих специальные звания, в центральном аппарате БЭБ Украины.

Документы Бюро будет принимать всего 10 дней – с 1 по 10 апреля.

Документы для участия в конкурсе ожидают на адрес электронной почты: [email protected] в сканированном виде в формате PDF с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект 10439-4 о «перезагрузке» Бюро экономической безопасности.

Как указывают авторы, законопроектом предлагается по примеру практик НАБУ, САП и НАПК провести переформирование состава и содержания требований к деятельности конкурсной комиссии по назначению Директора БЭБ.

«Указанное позволит обеспечить проведение нового прозрачного конкурса на должность руководителя Бюро при преимущественном участии в конкурсной комиссии международных экспертов», - отмечают депутаты.

Условия проведения конкурса:

старший інспектор з особливих доручень другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги (на правах Управління в складі Департаменту) Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.1.2.220)- посилання

старший інспектор з особливих доручень відділу методичного забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.1.343)- посилання

старший інспектор з особливих доручень відділу методичного забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.1.344) - посилання

старший інспектор з особливих доручень відділу методичного забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.1.345) - посилання

старший інспектор з особливих доручень відділу нагляду за додержанням законодавства при розслідуванні кримінальних проваджень органами досудового розслідування Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.7.2.348) - посилання

старший інспектор з особливих доручень відділу документального забезпечення Управління організаційно – методичної роботи та нагляду Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України (код посади – 4.8.352) - посилання

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