Директора БЭБ будут выбирать по новой процедуре, а работников БЭБ переаттестуют – новый законопроект

Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект 10439-4 о «перезагрузке» Бюро экономической безопасности. Авторами выступают народные депутаты Ярослав Железняк, Анастасия Радина, Марьяна Безуглая и другие.

Как указывают авторы, законопроектом предлагается по примеру практик НАБУ, САП и НАПК провести переформирование состава и содержания требований к деятельности конкурсной комиссии по назначению Директора БЭБ. «Указанное позволит обеспечить проведение нового прозрачного конкурса на должность руководителя Бюро при преимущественном участии в конкурсной комиссии международных экспертов», отмечают депутаты.

Депутаты также отмечают, что в соответствии с их проектом в течение 18 месяцев действующие работники БЭБ подлежат прохождению аттестации, а именно: аттестация осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым Директором БЭБ; проводится аттестационными комиссиями с подавляющим количеством лиц, делегированных международными и неправительственными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями; ее предметом является оценка профессиональной компетентности, уровня специальных знаний и умений, профессиональной этики и добродетели.

Исключается возможность увольнения Директора БЭБ на основании признания Кабинетом Министров работы БЭБ неудовлетворительной.

Предусматривается проведение внешней независимой оценки (аудита) эффективности БЭБ.

Так, в состав конкурсной комиссии, которая будет отбирать нового директора БЭБ, будут входить:

3 человека, определенных Кабмином;

4 лица, определяемых КМУ на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывали Украине международную техническую помощь в сферах предотвращения и противодействия коррупции и/или реформирования органов правопорядка.

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании проголосовали не менее 4 членов, в том числе не менее 3 членов конкурсной комиссии от «международников».

Финансирование деятельности конкурсной комиссии и ее членов может производиться за счет привлечения международной технической помощи.

Новый директор БЭБ не позднее чем через 3 месяца со дня назначения должен будет обеспечить образование кадровых комиссий для проведения конкурсов на занятие должностей в БЭБ.

Временно, в течение 3 лет со дня назначения Директора БЭБ, кадровые комиссии по проведению конкурсов на занятие вакантных должностей гласных штатных работников образуются в составе 6 членов (каждая), из которых три представителя, определенные РГК при БЭБ и три члена комиссии назначаются на основании предложений международных и иностранных организаций. Решение кадровой комиссии считается принятым, если за него на заседании кадровой комиссии проголосовало не менее четырех членов кадровой комиссии, в том числе не менее двух членов комиссии, назначенных на основании «международников».

В течение трех месяцев со дня избрания директора БЭБ по конкурсной процедуре, определенной настоящим Законом, он выдает приказ о проведении аттестации работников БЭБ.

Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Законопроект был отправлен на повторное первое чтение. Этот законопроект вызвал критику общественных организаций, хотя накануне голосования Министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительственные чиновники «провели интенсивные дискуссии с Международным валютным фондом, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации наших международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона.

Автор: Наталья Мамченко

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