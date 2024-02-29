Конкурс на должности судей Антикорсуда и АП ВАКС: 1 марта начнется прием документов

Документы для участия в конкурсе на занятие 25 вакантных должностей судей ВАКС и его Апелляционной палаты будут приниматься до 15 марта.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 1 марта начинается прием документов для участия в конкурсе на занятие 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Об этом говорится в пресс-службе ВККС.

«Срок подачи документов для участия в конкурсе – с 1 по 15 марта 2024 года (включительно)», - говорится в сообщении.

Конкурс объявлен на следующие должности:

- 15 должностей судей Высшего антикоррупционного суда (первая инстанция);

- 10 должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что 23 ноября ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Добавим, документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС необходимо подавать в электронном виде.

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