Документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС необходимо подавать в электронном виде – ВККС

Возможность формирования документов для участия в конкурсе будет обеспечена на официальном сайте ВККС с 28 февраля

Источник фото: ВККС

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Кандидаты на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС могут подать документы для участия в конкурсе исключительно в электронной форме.

Как сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей, документы для участия в конкурсе необходимо будет подать через официальный сайт ВККС.

Возможность формирования документов для участия в конкурсе будет обеспечена на официальном сайте Комиссии с 28 февраля 2024 года.

Ссылка на страницу для подачи документов: ksk.vkksu.gov.ua

Напомним, что 23 ноября ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно условиям конкурса, срок подачи документов для роли в конкурсе – с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

Автор Вячеслав Хрипун

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