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  1. В Украине

Уничтожение самолета «Мрия»: СБУ сообщила о завершении расследования и назвала подозреваемых

19:14, 27 февраля 2024
СБУ сообщила, что преступные действия бывших чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома и уничтожению самолета АН-225 «Мрия».
Уничтожение самолета «Мрия»: СБУ сообщила о завершении расследования и назвала подозреваемых
Фото: focus.ua
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Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательства вины бывших должностных лиц ГП «Антонов», гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности, по делу об уничтожении самолета «Мрия» и направила обвинительный акт в суд. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отмечают, что преступные действия бывших чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 «Мрия».

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения рф фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.

«Для этого в период января-февраля 2022 должностные лица распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

На основании собранных доказательств фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям)», - говорится в сообщении.

Обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 27 февраля 2022 года российские военные уничтожили самолет Ан-225 "Мрия" на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом. 

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