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Знищення літака «Мрія»: СБУ повідомила про завершення розслідування та назвала підозрюваних

19:14, 27 лютого 2024
СБУ повідомила, що злочинні дії колишніх чиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому та знищення літака АН-225 «Мрія».
Знищення літака «Мрія»: СБУ повідомила про завершення розслідування та назвала підозрюваних
Фото: focus.ua
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Служба безпеки України повідомила, що зібрала докази вини колишніх посадовців ДП «Антонов» гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки у справі про знищення літака «Мрія» та скерували обвинувальний акт до суду. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі зазначають, що злочинні дії колишніх чиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 «Мрія».

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення рф фігуранти не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

«Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта.

На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань)», - сказано у повідомленні.

Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року російські військові знищили літак Ан-225 «Мрія» на аеродромі «Антонов» у Гостомелі під Києвом.

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