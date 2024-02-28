Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

Суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Діана Цвіра повідомила у Вищу раду правосуддя про спробу адвоката створити підстави для її відводу від розгляду справи.

Як повідомила суддя, у неї в провадженні знаходиться справа про вчинення місцевим мешканцем адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

25 грудня адвокат подав через канцелярію суду клопотання, яким просив суд надати йому для ознайомлення матеріали справи за ст. 130 КУпАП шляхом їх фотографування та за наявності електронних доказів – копіювання їх на відповідний носій інформації.

Суддя надала дозвіл на ознайомлення зі справою, але в частині копіювання електронних доказів на зовнішній носій – відмовила, пославшись на те, що це не передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення.

В судове засідання, призначене на 25 січня, адвокат та його клієнт не з’явилися.

При цьому адвокат подав клопотання, зміст якого зводився до того, що в судове засідання ані він, ані його клієнт 25 січня не прийдуть, оскільки суддя Діана Цвіра порушила право на захист. Відтак, судді буде заявлено відвід.

Також адвокат звернувся із адвокатським запитом на ім’я голови Дзержинського районного суду щодо порушення його прав суддею Діаною Цвірою.

12 лютого адвокат подав через канцелярію суду нову заяву, в якій попередив, що якщо суддя буде «продовжувати порушувати його права», він буде змушений звернутися у правоохоронні органи із заявою про вчинення злочину за ст. 397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) Кримінального кодексу.

Як також зазначила суддя Діана Цвіра, адвокат тривалий час не з’являється в судові засідання і фактично бойкотує ознайомлення з матеріалами справи.

Таким чином, на думку судді, адвокат свідомо затягує розгляд справи за ст. 130 КУпАП.

Втім, поки що не зовсім зрозуміло, чим у зазначеній ситуації зможе допомогти судді Вища рада правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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