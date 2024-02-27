У застосунку «Київ цифровий» з'явилася карта туалетів та QR-квитки у швидкому доступі

У «Київ Цифровий» також з'явиться додатковий спосіб авторизації.

Застосунок «Київ Цифровий» оновили. Тепер ньому можна підтверджувати вхід через телефонний дзвінок та створювати QR-квитки з поїздок у швидкому доступі, передає пресслужба КМДА.

За словами керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича, відтепер користувачі зможуть створювати QR-квитки з поїздок у швидкому доступі на головному екрані. Для цього потрібно обрати транспортну карту, натиснути на «шестірню» і в налаштуваннях увімкнути «Створення QR-квитків» у розділі «Швидкий доступ». Також розмежовані розділи «Проїзні» та «Поїздки».

Ще в застосунку тепер відображаються розташування, графік роботи і вартість міських вбиралень. Мапа доступна в офлайн-режимі після її попереднього завантаження.

Крім того, з'явиться і додатковий спосіб авторизації. Окрім sms із кодом для підтвердження входу в застосунок можна буде отримати дзвінок. Ще можна буде ділитися новинами з пуш-сповіщень. Для цього достатньо натиснути кнопку «Поділитись» і обрати адресата.

Раніше ми писали, що у роботі застосунку «Київ Цифровий» стався збій.

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