Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Опыт адвоката вообще не может являться основанием для уменьшения расходов на правовую помощь – позиция Верховного Суда

В случае наступления определенных условий платежа – конкретный состав действий адвоката, совершенных во исполнение настоящего договора и приведших к наступлению этих условий, не имеет никакого значения для определения размера адвокатского гонорара в конкретном случае.

Судья из Херсона не смогла уволиться в отставку, потому что осталась на оккупированной территории

Судья Хозяйственного суда Херсонской области добровольно эвакуировалась на Левый берег Днепра.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

  1. В Украине

В приложении «Киев цифровой» появилась карта туалетов и QR-билеты в быстром доступе

18:59, 27 февраля 2024
У «Киев Цифровой» также появится дополнительный способ авторизации.
В приложении «Киев цифровой» появилась карта туалетов и QR-билеты в быстром доступе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Приложение «Киев Цифровой» обновили. Теперь на нем можно подтверждать вход через телефонный звонок и создавать QR-билеты из поездок в быстром доступе, передает пресс-служба КГГА.

По словам руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича, теперь пользователи смогут создавать QR-билеты из поездок в быстром доступе на главном экране. Для этого необходимо выбрать транспортную карту, нажать на «шестерню» и в настройках включить «Создание QR-билетов» в разделе «Быстрый доступ». Также разделены разделы «Проездные» и «Поездки».

Еще в приложении теперь отображаются расположение, график работы и стоимость городских туалетов. Карта доступна в офлайн-режиме после ее предварительной загрузки.

Кроме того, появится дополнительный способ авторизации. Помимо SMS с кодом для подтверждения входа в приложение можно будет получить вызов. Еще можно будет делиться новостями из пуш-уведомлений. Для этого достаточно нажать кнопку «Поделиться» и выбрать адресата.

Ранее сообщалось, что в работе приложения «Киев Цифровой» произошел сбой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду