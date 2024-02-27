В приложении «Киев цифровой» появилась карта туалетов и QR-билеты в быстром доступе

У «Киев Цифровой» также появится дополнительный способ авторизации.

Приложение «Киев Цифровой» обновили. Теперь на нем можно подтверждать вход через телефонный звонок и создавать QR-билеты из поездок в быстром доступе, передает пресс-служба КГГА.

По словам руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича, теперь пользователи смогут создавать QR-билеты из поездок в быстром доступе на главном экране. Для этого необходимо выбрать транспортную карту, нажать на «шестерню» и в настройках включить «Создание QR-билетов» в разделе «Быстрый доступ». Также разделены разделы «Проездные» и «Поездки».

Еще в приложении теперь отображаются расположение, график работы и стоимость городских туалетов. Карта доступна в офлайн-режиме после ее предварительной загрузки.

Кроме того, появится дополнительный способ авторизации. Помимо SMS с кодом для подтверждения входа в приложение можно будет получить вызов. Еще можно будет делиться новостями из пуш-уведомлений. Для этого достаточно нажать кнопку «Поделиться» и выбрать адресата.

Ранее сообщалось, что в работе приложения «Киев Цифровой» произошел сбой.

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