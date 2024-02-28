Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

Источник фото - Дзержинский райсуд Харькова

Судья Дзержинского районного суда города Харькова Диана Цвира сообщила в Высший совет правосудия о попытке адвоката создать основания для ее отвода от рассмотрения дела.

Как сообщила судья, у нее в производстве находится дело о совершении местным жителем административного правонарушения по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

25 декабря адвокат подал через канцелярию суда ходатайство, которым просил суд предоставить ему для ознакомления материалы дела по ст. 130 КоАП путем их фотографирования и при наличии электронных доказательств – копировании их на носитель информации.

Судья предоставила разрешение на ознакомление с делом, но в части копирования электронных доказательств на внешний носитель отказала, сославшись на то, что это не предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях.

В судебное заседание, назначенное на 25 января, адвокат и его клиент не явились.

При этом адвокат подал ходатайство, содержание которого сводилось к тому, что в судебное заседание ни он, ни его клиент 25 января не придут, поскольку судья Диана Цвира нарушила их право на защиту. Таким образом, судье будет заявлен отвод.

Также адвокат обратился с адвокатским запросом на имя главы Дзержинского районного суда о нарушении его прав судьей Дианой Цвирой.

12 февраля адвокат подал через канцелярию суда новое заявление, в котором предупредил, что если судья «продолжит нарушение его прав», то он будет вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления по ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя личности) Уголовного кодекса.

Как отметила судья Диана Цвира, адвокат длительное время не является в судебные заседания и фактически бойкотирует ознакомление с материалами дела.

Таким образом, по мнению судьи, адвокат сознательно затягивает рассмотрение дела по ст. 130 КоАП.

Впрочем, пока не совсем понятно, чем в данной ситуации сможет помочь судье Высший совет правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

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