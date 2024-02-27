Документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС необхідно подавати в електронному вигляді – ВККС

Можливість формування документів для участі у конкурсі буде забезпечено на офіційному сайті ВККС з 28 лютого

Джерело фото: ВККС

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Кандидати на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС зможуть подати документи для участі у конкурсі виключно в електронній формі.

Як повідомили у Вищий кваліфікаційній комісії суддів, документи для участі у конкурсі буде необхідно подати через офіційний сайт ВККС.

Можливість формування документів для участі в конкурсі буде забезпечено на офіційному вебсайті Комісії з 28 лютого 2024 року.

Посилання на сторінку для подання документів: ksk.vkksu.gov.ua

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

Автор В’ячеслав Хрипун

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