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  1. Суд інфо

Конкурс на посади суддів Антикорсуду та АП ВАКС: 1 березня розпочнеться прийом документів

16:31, 29 лютого 2024
Документи для участі у конкурсі на зайняття 25 вакантних посад суддів ВАКС та його Апеляційної палати прийматимуть до 15 березня.
Конкурс на посади суддів Антикорсуду та АП ВАКС: 1 березня розпочнеться прийом документів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 1 березня розпочинається приймання документів для участі в конкурсі на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Про це йдеться у пресслужбі ВККС.

«Cтрок подання документів для участі в конкурсі – з 1 до 15 березня 2024 року (включно)», - сказано у повідомленні.

Конкурс оголошено на такі посади:

- 15 посад суддів Вищого антикорупційного суду (перша інстанція);

- 10 посад суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Додамо, документи для участі у конкурсі на посади суддів ВАКС та АП ВАКС необхідно подавати в електронному вигляді.

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