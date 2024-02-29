Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект 10439-4 про «перезавантаження» Бюро економічної безпеки. Авторами виступають народні депутати Ярослав Железняк, Анастасія Радіна, Мар’яна Безугла та ін.

Як вказують автори, законопроектом пропонується за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК провести переформування складу та змісту вимог до діяльності конкурсної комісії з призначення Директора БЕБ. «Зазначене дозволить забезпечити проведення нового прозорого конкурсу на зайняття посади керівника Бюро за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів», зазначають депутати.

Депутати також зазначають, що відповідно до їх проекту впродовж 18 місяців діючі працівники БЕБ підлягають проходженню атестації, а саме: атестація здійснюється згідно з Порядком, який затверджується Директором БЕБ; проводиться атестаційними комісіями з переважною кількістю осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, дипломатичними місіями; її предметом є оцінка професійної компетентності, рівня спеціальних знань та умінь, професійної етики та доброчесності.

Виключається можливість звільнення Директора БЕБ на підставі визнання Кабінетом Міністрів роботи БЕБ незадовільною.

Передбачається проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ.

Так, до складу конкурсної комісії, яка відбиратиме нового директора БЕБ, будуть входити:

3 особи, визначені Кабміном;

4 особи, яких визначає КМУ на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання і протидії корупції та/або реформування органів правопорядку.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували не менше 4 членів, у тому числі не менше 3 членів конкурсної комісії між «міжнародників».

Фінансування діяльності конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Новий директор БЕБ не пізніше ніж через 3 місяці з дня призначення, повинен буде забезпечити утворення кадрових комісій для проведення конкурсів на зайняття посад у БЕБ.

Тимчасово, протягом 3 років з дня призначення Директора БЕБ, кадрові комісії з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників утворюються у складі 6 членів (кожна), з яких три представники, визначені РГК при БЕБ та три члена комісії призначаються на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Рішення кадрової комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні кадрової комісії проголосувало не менше 4 членів кадрової комісії, у тому числі не менше двох членів комісії, призначених на підставі «міжнародників».

Протягом трьох місяців з дня обрання Директора БЕБ за конкурсною процедурою, визначеною цим Законом, він видає наказ про проведення атестації працівників БЕБ.

Нагадаємо, 23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Законопроект відправили на повторне перше читання. Цей законопроект викликав критику громадських організацій, хоча Міністр юстиції Денис Малюська перед голосуванням заявив, що урядовці «провели інтенсивні дискусії з Міжнародним валютним фондом, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону.

Автор: Наталя Мамченко

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