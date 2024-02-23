«У джентельменів прийнято довіряти слову», - Денис Малюська заявив, що законопроект Кабміну про реформу БЕБ доопрацюють після схвалення за основу

«Відколи істерики стали ефективним інструментом», - міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що Уряд веде перемовини з міжнародниками виключно по текстам, які контролює.

Кабмін веде перемовини з міжнародними партнерами виключно по текстам, які контролює. Про це зазначив міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи критику громадських організацій стосовно законопроекту про «перезавантаження» Бюро економічної безпеки (БЕБ).

«Беб (пост в першу чергу для депутатів та зрадофілів)

вчора провели інтенсивні дискусії з Міжнародним валютним фондом, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій.

домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів (включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону).

чимало вимог міжнародних партнерів уже імплементовано в урядовому законопректі (добір директора з вирішальним голосом міжнародників, позбавлення права КМУ звільнити Директора БЕБ за неналежне виконання функцій, аудит міжнародників як підстава звільнення)

Така ж позиція була підтримана вчора і Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

у джентельменів прийнято довіряти слову один одного

окремо звертаюсь до громадських активістів: ми з вами це вже проходили по купі антикорупційних законопроектів, ЗАВЖДИ позиція «доробити до другого читання» була прийнятною з огляду на реалії політичного процесу в Україні та складність комунікацій з багатьма партнерами. Зараз щось принципово змінилось? відколи істерики стали ефективним інструментом?

на випередження відповім чому ми не ставимо як пріоритетний депутатський:

(1) бо депутатські теж треба доробляти до другого

(2) перемовини з міжнародниками ми ведемо виключно по текстам, які контролюємо», - зазначив Денис Малюська.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 21 лютого рекомендував прийняти урядовий законопроект 10439 про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро за основу. А два альтернативних до нього, поданих депутатами, відхилити.

Також 21 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект про зміни до Кримінального процесуального кодексу «щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки» 10440, який зареєстрував у Раді Кабмін. В якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців пропонується запровадити присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів.

Однак нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Автор: Наталя Мамченко

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