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«У джентельменов принято доверять слову», - Денис Малюська заявил, что законопроект Кабмина о реформе БЭБ будет доработан после одобрения за основу

11:17, 23 февраля 2024
«Когда истерики стали эффективным инструментом», - министр юстиции Денис Малюська объяснил, что Правительство ведет переговоры с международниками исключительно по текстам, которые контролирует.
«У джентельменов принято доверять слову», - Денис Малюська заявил, что законопроект Кабмина о реформе БЭБ будет доработан после одобрения за основу
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Кабмин ведет переговоры с международными партнерами исключительно по текстам, которые сам контролирует. Об этом отметил министр юстиции Денис Малюьска, комментируя критику общественных организаций по законопроекту о «перезагрузке» Бюро экономической безопасности (БЭБ).

«Бэб (пост в первую очередь для депутатов и изменофилов)

вчера провели интенсивные дискуссии с Международным валютным фондом, послами стран – членов G7, представителями бизнес-ассоциаций. договорились, что правительственный законопроект будет доработан ко второму чтению с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации наших международных партнеров (включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона).

Многие требования международных партнеров уже имплементированы в правительственном законопроекте (отбор директора с решающим голосом международников, лишение права КМУ уволить Директора БЭБ за ненадлежащее исполнение функций, аудит международников как основание увольнения)

Такая же позиция была поддержана вчера и Комитетом ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике.

у джентельменов принято доверять слову друг друга

отдельно обращаюсь к общественным активистам: мы с вами это уже проходили по массе антикоррупционных законопроектов, ВСЕГДА позиция «доделать до второго чтения» была приемлемой, учитывая реалии политического процесса в Украине и сложность коммуникаций со многими партнерами. Сейчас что-то принципиально изменилось? с каких пор истерики стали эффективным инструментом?

на опережение отвечу почему мы не ставим как приоритетный депутатский:

(1) потому что депутатские тоже нужно доделывать ко второму

(2) переговоры с международниками мы ведем исключительно по текстам, которые контролируем», - отметил Денис Малюська.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 21 февраля рекомендовал принять правительственный законопроект 10439 о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро за основу. А два альтернативных ему, поданных депутатами, отклонить.

Также 21 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс «об усовершенствовании работы Бюро экономической безопасности» 10440, который зарегистрировал в Раде Кабмин. В качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны правоохранителей предлагается ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении постановлений на обыск субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам. Однако неявка представителя Совета бизнес-омбудсмена при условии заблаговременного уведомления ему не препятствует исполнению определения.

Автор: Наталья Мамченко

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