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  1. В Украине

Украина начала торговать электроэнергией по европейским стандартам с Венгрией

19:48, 23 февраля 2024
Укрэнерго объявило о первых аукционах по электроэнергии с Венгрией.
Украина начала торговать электроэнергией по европейским стандартам с Венгрией
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Укрэнерго 22 февраля объявило о проведении первых совместных аукционов по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской платформе распределения JAO (Joint Allocation Office). Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это означает, что с сегодняшнего дня Украина начала осуществлять коммерческий обмен электроэнергией по европейским правилам еще с одной страной ЕС", - указано в сообщении.

По данным пресс-службы, экспорт электроэнергии сегодня осуществляется в течение суток в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем составляет 2 793 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 295 МВт. Что касается импорта электроэнергии, он осуществляется из Словакии, Венгрии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем составляет 1018 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 194 МВт.

Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову с 1 декабря 2023 года составляет 1700 МВт.

Также 22 февраля в энергосистеме Украины был профицит электроэнергии благодаря теплой и местами солнечной погоде. Для сохранения баланса между производством и потреблением, а также операционной безопасности энергосистемы, польский оператор энергосистемы PSE оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1440 МВт-ч в соответствии с запросом "Укрэнерго" с 11:00 до 16:00.

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