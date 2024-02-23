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  1. В Україні

Україна почала торгувати електроенергією за європейськими стандартами з Угорщиною

19:48, 23 лютого 2024
Укренерго оголосило про перші аукціони з електроенергії з Угорщиною.
Україна почала торгувати електроенергією за європейськими стандартами з Угорщиною
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Укренерго 22 лютого оголосило про проведення перших спільних аукціонів з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Про це повідомила прес-служба компанії.

«Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС», - зазначено в повідомленні.

За даними прес-служби, експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг становить 2 793 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт. Щодо імпорту електроенергії, він здійснюється зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг становить 1018 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт.

Технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови з 1 грудня 2023 року складає 1700 МВт.

Також 22 лютого у енергосистемі України був профіцит електроенергії завдяки теплій та подекуди сонячній погоді. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням, а також операційної безпеки енергосистеми, польський оператор енергосистеми PSE надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1440 МВт·год відповідно до запиту "Укренерго" з 11:00 до 16:00.

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