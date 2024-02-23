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  1. В Україні

Розкрадання понад 13,2 млн грн на ремонті колій швидкісного трамваю в Києві: затримано учасника фінансової оборудки

18:34, 23 лютого 2024
Повідомлено про підозру керівнику підрядної організації, який майже два з половиною роки переховувався від слідства.
Розкрадання понад 13,2 млн грн на ремонті колій швидкісного трамваю в Києві: затримано учасника фінансової оборудки
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Правоохоронці затримала учасника фінансової оборудки, учасники якої розікрали понад 13,2 млн грн на ремонті залізничних колій. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Фігурант — директор підрядної фірми, яка виконувала замовлення на реконструкцію залізничних ліній швидкісного трамваю для одного з найбільших комунальних підприємств у сфері пасажирських перевезень — «Київпастрансу». Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з детективами БЕБ. У ході слідства стало відомо, що у 2020 році службовці комунального підприємства уклали договір із фірмою-підрядником на реконструкцію колій однієї з київських трамвайних ліній.

Тоді службові особи підписали документи із внесеними завідомо недостовірними даними щодо обсягів і вартості запланованих ремонтних робіт.

Загальна сума завданих збитків державному бюджету становить понад 13,2 млн грн.

Влітку 2021 року за здійснення розтрати коштів комунального підприємства в особливо великих розмірах посадові особи «Київпастрансу» отримали підозри.

Наразі повідомлено про підозру керівнику підрядної організації, який майже два з половиною роки переховувався від слідства. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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