Хищение более 13,2 млн грн на ремонте путей скоростного трамвая в Киеве: задержан участник финансовой сделки

Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации, который почти два с половиной года скрывался от следствия.

Правоохранители задержали участника финансовой сделки, участники которой разворовали более 13,2 млн грн на ремонте железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Фигурант – директор подрядной фирмы, выполнявшей заказы на реконструкцию железнодорожных линий скоростного трамвая для одного из крупнейших коммунальных предприятий в сфере пассажирских перевозок – «Киевпасстранса». Ему инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах из-за злоупотребления служебным положением.

Разоблачили противоправную деятельность группы лиц оперативники Департамента стратегических расследований совместно с детективами БЭБ. В ходе следствия стало известно, что в 2020 году служащие коммунального предприятия заключили договор с фирмой-подрядчиком на реконструкцию путей одной из киевских трамвайных линий.

Тогда должностные лица подписали документы с внесенными заведомо недостоверными данными об объемах и стоимости запланированных ремонтных работ.

Общая сумма нанесенного ущерба государственному бюджету составляет более 13,2 млн грн.

Летом 2021 года за осуществление растрат средств коммунального предприятия в особо крупных размерах должностные лица «Киевпасстранса» получили подозрения.

Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации, который почти два с половиной года скрывался от следствия. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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