НАБУ объявило конкурс на должности детективов и старших детективов

Базовых требований к кандидатам всего два.

Национальное антикоррупционное бюро объявило о поиске детективов и старших детективов.

Как отмечают в НАБУ, базовых требований всего два: высшее юридическое образование и свободное владение государственным языком.

Однако следует учесть, что кандидат на должность старшего детектива также должен иметь стаж работы в сфере оперативно-розыскной, следственной и руководящей деятельности.

Перечень имеющихся вакансиях и квалификационных требованиях – по ссылке.

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности в центральный апарат.

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