НАБУ объявило конкурс на должности детективов и старших детективов

Национальное антикоррупционное бюро объявило о поиске детективов и старших детективов.
Как отмечают в НАБУ, базовых требований всего два: высшее юридическое образование и свободное владение государственным языком.
Однако следует учесть, что кандидат на должность старшего детектива также должен иметь стаж работы в сфере оперативно-розыскной, следственной и руководящей деятельности.
Перечень имеющихся вакансиях и квалификационных требованиях – по ссылке.
Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности в центральный апарат.
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