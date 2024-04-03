У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу авіаударів з Білорусі

Білоруський режим може знову дозволити використовувати свою територію для російських військ.

Джерело фото: armyinform

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш попередив про можливу загрозу авіаційних нападів з боку Білорусі та наголосив на необхідності бути готовими до різного розвитку подій. В ефірі телемарафону він зазначив, що вже були випадки, коли білоруський режим дозволяв використовувати свою територію для російських військ під час вторгнення в Україну. Тому він підкреслив, що загроза авіаційного застосування з їхнього боку є реальною.

Євлаш пояснив, що російська авіація може швидко переміщатися на великі відстані та використовувати білоруські аеродроми для навчань.

«Тому звичайно загрозу Білорусь несе і в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів», - наголосив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Білорусь розпочала «навчання» на кордоні з Україною, Литвою та Польщею.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.