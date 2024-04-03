Користувачі повідомляють про проблеми з Vodafone: що сталося

Українці зіштовхуються з проблемами входу в додаток Vodafone, а також відсутністю мобільного інтернету та зі звичайним звязком.

Джерело фото: dailylviv.com

3 квітня стався збій в Vodafone. Про проблеми з доступом до деяких послуг повідомляють також абоненти Vodafone. Зокрема, проблеми виникли з офіційним мобільним додатком Vodafone, зі звичайним звязком, а також з мобільним інтернетом.

Збій у Vodafone вплинув на офіційний мобільний додаток оператора. Додаток Vodafone наразі не працює. Компанія про технічні роботи не повідомляла.

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