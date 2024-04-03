На Хмельниччині напали на автомобіль ТЦК: одна з жінок понесе покарання

Стосовно жінки відкрите адміністративне провадження за дрібне хуліганство.

Як повідомлялося, у мережі поширилося відео, на якому кілька жінок оточили автомобіль ТЦК на Хмельниччині, а одна з них побила вікна.

Жінка, яка напала на автомобіль, понесе покарання. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід».

«Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК», - йдеться в повідомленні.

Стосовно жінки відкрите адміністративне провадження за дрібне хуліганство.

Згідно з санкціями статті жінка може понести покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

«Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК - є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання. Не піддавайте себе небезпеці», - наголосили в ОК «Захід».

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