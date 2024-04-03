В Хмельницкой области напали на автомобиль ТЦК: одна из женщин понесет наказание

Относительно женщины открыто административное производство за мелкое хулиганство.

Как сообщалось, в сети распространилось видео, на котором несколько женщин оцепили автомобиль ТЦК в Хмельницкой области, а одна из них избила окна.

Женщина, напавшая на автомобиль, понесет наказание. Об этом сообщает Оперативное командование «Запад».

«Полиция начала расследование по случаю в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК», - говорится в сообщении.

Относительно женщины открыто административное производство за мелкое хулиганство.

Согласно санкциям статьи женщина может понести наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ за вычетом 20% заработка или административный арест сроком до 15 суток.

«Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК – часть ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести наказание. Не подвергайте себя опасности», - подчеркнули в ОК «Запад».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.