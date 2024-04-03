44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов рф

Страны поддержали призыв привлечь россию к ответственности за преступления.

Источник фото: Министерство юстиции

На конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге 44 государства в специальной декларации поддержали создание спецтрибунала по поводу преступлений россии. Об этом сообщили в правительстве Нидерландов.

Документ в настоящее время подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США. Всего в конференции участвовало 57 стран.

Страны высказались за усиление совместных усилий по обеспечению надлежащего расследования российских преступлений, совершенных в войне против Украины, и за понесение россией ответственности за все нарушения международного права.

Также страны поддерживают инициативы по использованию замороженных активов рф в пользу Украины и приветствовали предложение Нидерландов разместить у себя компенсационный механизм.

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