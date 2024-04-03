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На Закарпатье двое мужчин пытались переплыть Тису: как все закончилось

13:23, 3 апреля 2024
Курсант-пограничник спас жизнь мужчине, который пытался переплыть реку Тису, другого нарушителя ищут до сих пор.
На Закарпатье двое мужчин пытались переплыть Тису: как все закончилось
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На территории Закарпатья один из курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого спас жизнь мужчине, который ночью попытался переплыть реку Тиса. 20-летнего молодого человека удалось вытащить из воды, но другого нарушителя спасти не удалось. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники пограничной службы, патрулируя речной участок украинско-румынской границы, заметили неизвестного человека, который игнорировал их требования и прыгнул в Тису. После нескольких минут она начала звать на помощь, а затем попала под сильное течение, которое быстро относило ее от берега. Курсант пограничного вуза, который осуществлял стажировку в отделе "Деловое" Мукачевского отряда, вовремя пришел на помощь и спас молодого человека.

Во время дальнейшего мониторинга реки с воздуха оператор БПЛА заметил еще одного человека в воде. Беспокойный мужчина держался за корни дерева и звал на помощь. Несмотря на немедленную реакцию группы реагирования, мужчину не удалось спасти из-за сильного течения, которое погружало его под воду. Спасатели ГСЧС привлечены к поисковым работам.

Пока что поиски пропавшего мужчины продолжаются.

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