На Закарпатье двое мужчин пытались переплыть Тису: как все закончилось

Курсант-пограничник спас жизнь мужчине, который пытался переплыть реку Тису, другого нарушителя ищут до сих пор.

На территории Закарпатья один из курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого спас жизнь мужчине, который ночью попытался переплыть реку Тиса. 20-летнего молодого человека удалось вытащить из воды, но другого нарушителя спасти не удалось. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники пограничной службы, патрулируя речной участок украинско-румынской границы, заметили неизвестного человека, который игнорировал их требования и прыгнул в Тису. После нескольких минут она начала звать на помощь, а затем попала под сильное течение, которое быстро относило ее от берега. Курсант пограничного вуза, который осуществлял стажировку в отделе "Деловое" Мукачевского отряда, вовремя пришел на помощь и спас молодого человека.

Во время дальнейшего мониторинга реки с воздуха оператор БПЛА заметил еще одного человека в воде. Беспокойный мужчина держался за корни дерева и звал на помощь. Несмотря на немедленную реакцию группы реагирования, мужчину не удалось спасти из-за сильного течения, которое погружало его под воду. Спасатели ГСЧС привлечены к поисковым работам.

Пока что поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.