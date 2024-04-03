На Закарпатье двое мужчин пытались переплыть Тису: как все закончилось

На территории Закарпатья один из курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого спас жизнь мужчине, который ночью попытался переплыть реку Тиса. 20-летнего молодого человека удалось вытащить из воды, но другого нарушителя спасти не удалось. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Сотрудники пограничной службы, патрулируя речной участок украинско-румынской границы, заметили неизвестного человека, который игнорировал их требования и прыгнул в Тису. После нескольких минут она начала звать на помощь, а затем попала под сильное течение, которое быстро относило ее от берега. Курсант пограничного вуза, который осуществлял стажировку в отделе "Деловое" Мукачевского отряда, вовремя пришел на помощь и спас молодого человека.
Во время дальнейшего мониторинга реки с воздуха оператор БПЛА заметил еще одного человека в воде. Беспокойный мужчина держался за корни дерева и звал на помощь. Несмотря на немедленную реакцию группы реагирования, мужчину не удалось спасти из-за сильного течения, которое погружало его под воду. Спасатели ГСЧС привлечены к поисковым работам.
Пока что поиски пропавшего мужчины продолжаются.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.