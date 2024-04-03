На Закарпатті двоє чоловіків намагалися перепливти Тису: як все скінчилося

Курсант-прикордонник врятував життя чоловіку, який намагався перепливти річку Тису, іншого порушника шукають досі.

На території Закарпаття один із курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького врятував життя чоловіку, який вночі спробував перепливти річку Тису. 20-річного молодика вдалося витягнути з води, але іншого порушника врятувати не вдалося. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Співробітники прикордонної служби, патрулюючи річкову ділянку українсько-румунського кордону, помітили невідому особу, яка ігнорувала їхні вимоги та стрибнула у Тису. Після кількох хвилин вона почала кликати на допомогу, а потім потрапила під сильний течію, що швидко відносила її від берега. Курсант прикордонного вишу, який здійснював стажування у відділі «Ділове» Мукачівського загону, вчасно прийшов на допомогу та врятував молодого чоловіка.

Під час подальшого моніторингу річки з повітря оператор БПЛА помітив ще одну особу у воді. Неспокійний чоловік тримався за коріння дерева та кликав на допомогу. Незважаючи на негайну реакцію групи реагування, чоловіка не вдалося врятувати через сильну течію, яка занурювала його під воду. Рятувальники ДСНС залучені до пошукових робіт.

Поки що пошуки зниклого чоловіка продовжуються.

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