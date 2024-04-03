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На Рівненщині чоловік обікрав рідну сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»

11:35, 3 квітня 2024
Чоловік дізнався, що його сестра має намір продати батьківський спадок, і це підштовхнуло його прийти до будинку, та «забрати своє».
На Рівненщині чоловік обікрав рідну сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»
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У Рівненській області суд зобов'язав чоловіка, який обікрав рідну сестру, прочитати «Кайдашеву сім'ю». Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області суду (справа №557/1224/23).

Так, чоловік обікрав рідну сестру, яка успадкувала батьківський будинок. Коли її не було вдома, він зламав замки та виніс садовий інвентар і інструменти.

Як розповіла постраждала, її брат поцупив у неї інвентар на понад шість тисяч гривень, серед якого ножівки по дереву та металу, ломи, плоскогубці, цвяхи, шурупи, газовий і розвідний ключі, зубрила, сокири, кусачки та навіть плетений кошик.

Сам обвинувачений стверджував, що забрав лише своє майно, яке нібито купив, поки жив у будинку. Також, за його словами, він попереджав сестру, що приїде забирати майно, але її не виявилося вдома.

Згідно з матеріалами справи, 25 травня 2023 року чоловік зайшов на приватну територію, зірвав із господарської будівлі замок і забрав приладдя, яке нібито належить йому. Чоловік свою провину не визнав, але фактичних обставин і подій не заперечував.

«Обвинувачений провину не визнає, у потерпілої вибачення не просив, навпаки, під час розгляду справи постійно звинувачував останню в тому, що вона неправомірно звернулася із заявою в поліцію», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами жінки, чоловік неодноразово приїжджав до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі, писав повідомлення з погрозами та побажаннями смерті.

Слідство встановило, що приблизно через чотири роки після смерті матері, чоловік дізнався, що його сестра має намір продати батьківський спадок, і це підштовхнуло його прийти до будинку, та «забрати своє». Суд вирішив не позбавляти чоловіка волі на п'ять років, а призначив йому натомість рік іспитового терміну та перевиховання шляхом читання української класики. 

«З огляду на необхідність формування в обвинуваченого поваги до права власності, права осіб розпорядження своїм майном у разі смерті, неприпустимість неправомірних дій під час усунення від спадкування, та необхідність цивілізованого розв’язання спорів щодо спадщини, що якнайкраще можна здійснити через читання художньої літератури, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого обов’язок прочитати відповідну літературу», - йдеться у вироку.

«…, а саме: прочитати Розділ І «Право власності» Книги ІІІ «Право власності та інші речові права» та Книгу VI «Спадкове право» Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року; прочитати роман «Кайдашева сім`я» автора ОСОБА_20 , написаний 1878 року», — зазначив суд.

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