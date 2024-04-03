Адміністрація США продовжить шукати способи для підтримки України – Джон Кірбі

Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для допомоги Україні.

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В адміністрації президента США Джо Байдена продовжать шукати можливості для надання Україні допомоги на зразок тієї, яку віділили у березні. На цьому наголосив радник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, адміністрація президента вже вжила альтернативні заходи для підтримки України, коли минулого місяця Пентагон виділив Києву екстрений пакет допомоги на $300 мільйонів.

Водночас представник Білого дому підкреслив, що американський уряд досі має «зв’язані руки».

«Ми будемо продовжувати шукати та дивитися, що ще ми можемо зробити, але, відверто кажучи, наші руки тут зв’язані. Нам потрібно схвалення запиту на додаткове фінансування», - наголосив представник адміністрації США.

Як стало відомо, за інформацією ЗМІ, НАТО планує створити для України фонд на суму $100 мільярдів.

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