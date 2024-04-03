Администрация США продолжит искать способы для поддержки Украины – Джон Кирби

Белый дом пообещал продолжать искать способы для помощи Украине.

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В администрации президента США Джо Байдена продолжат искать возможности для предоставления Украине помощи вроде той, которую выделили в марте. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

По его словам, администрация президента уже приняла альтернативные меры для поддержки Украины, когда в прошлом месяце Пентагон выделил Киеву экстренный пакет помощи на $300 миллионов.

В то же время представитель Белого дома подчеркнул, что американское правительство до сих пор имеет «связанные руки».

«Мы будем продолжать искать и смотреть, что еще мы можем сделать, но, честно говоря, наши руки здесь связаны. Нам нужно одобрение запроса на дополнительное финансирование», – подчеркнул представитель администрации США.

Как стало известно, по информации СМИ, НАТО планирует создать для Украины фонд на сумму $100 миллиардов.

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