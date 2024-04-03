В Киеве на Оболони в гараже обнаружили гранатометные выстрелы и гранаты

Во время проведения санкционированного обыска в гаражном помещении киевлянина стражи порядка изъяли боеприпасы.

На столичной Оболони правоохранители задержали мужчину за незаконное хранение боеприпасов. По информации полиции Киева, во время проведения санкционированного обыска в гаражном помещении киевлянина правоохранители изъяли 9 гранатометных выстрелов, две гранаты РГД-5, гранату Ф-1 и запалы.

Все изъятые предметы направили на экспертное исследование, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1989 года рождения.

По данному факту следователями следственного отдела территориального управления полиции, по согласованию Оболонской окружной прокуратуры, мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что нардепы предлагают отменить уголовную ответственность за производство оружия и взрывчатых веществ в домашних условиях.

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