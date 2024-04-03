У Києві на Оболоні у гаражі виявили гранатометні постріли та гранати

Під час проведення санкціонованого обшуку у гаражному приміщенні киянина правоохоронці вилучили боєприпаси.

На столичній Оболоні правоохоронці затримали чоловіка за незаконне зберігання боєприпасів. За інформацією поліції Києва, під час проведення санкціонованого обшуку у гаражному приміщенні киянина правоохоронці вилучили 9 гранатометних пострілів, дві гранати РГД-5, гранату Ф-1 та запали.

Всі вилучені предмети направили на експертне дослідження, а чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1989 року народження.

За даним фактом слідчими слідчого відділу територіального управління поліції, за погодження Оболонської окружної прокуратури, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що нардепи пропонують скасувати кримінальну відповідальність за виробництво зброї та вибухових речовин в домашніх умовах.

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