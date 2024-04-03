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3 квітня – що сьогодні відзначають в Україна та світі

09:48, 3 квітня 2024
Що сьогодні відзначають.
3 квітня – що сьогодні відзначають в Україна та світі
Джерело фото: Jonas Leupe / Unsplash
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У середу, 3 квітня, в Україні та світі відзначають День народження мобільного телефону. Саме цього дня у 1973 року Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон, а потім зателефонував з нього своїм конкурентам із компанії Bell Labs.

Також 3 квітня в Україні і світі відзначають:

  • Всесвітній день водних тварин.
  • Всесвітній день вечірки.
  • День народження штрих-коду.

За прогнозами синоптиків 3 квітня в Україна буде хмарно з проясненнями.

«У західних, північних і Вінницькій областях, вдень місцями і на крайньому сході країни та в Приазов'ї невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза; на решті території без істотних опадів», - сказано у повідомленні.

3 квітня вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°, у південній частині до 20°.

На високогіp'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

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