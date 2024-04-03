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Контактну групу з питань оборони України може очолити НАТО замість США – ЗМІ

10:42, 3 квітня 2024
Рамштайн може очолити НАТО.
Контактну групу з питань оборони України може очолити НАТО замість США – ЗМІ
Джеерло фото: PAP/Boris Roessler/dpa
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Контактну групу з питань оборони України (формат «Рамштайн») може очолити Північноатлантичний альянс замість США. Відповідне рішення може захистити підтримку України від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

Про це повідомляє видання «Politico».

Очікується, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3—4 квітня офіційні особи обговорять низку варіантів, у тому числі поступовий перехід Контактної групи з питань оборони України під контроль Альянсу. Одне з джерел «Politico» уточнило, що мета полягатиме в тому, щоб завершити цей крок на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Згідно зі словами американського чиновника, дискусії щодо переходу групи під контроль НАТО ведуться «на дуже високому рівні» з метою формалізувати підтримку Києва з боку Європи та Альянсу. Таким чином Контактну групу зроблять «більш довговічною».

Як стало відомо, за інформацією ЗМІ, НАТО планує створити для України фонд на суму $100 мільярдів.

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